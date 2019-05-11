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Возле кузбасского ТЦ умер мужчина

11 мая 2019 в 16:10

Предварительно, у мужчины отказало сердце.

11 мая в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области на улице умер мужчина.

По информации СМИ, это произошло на пересечении Ленина и Текстильщиков, недалеко от крупного торгового центра.

«Предварительно, у мужчины отказало сердце», – сообщил один из очевидцев происшествия.

В настоящее время причину и обстоятельства смерти горожанина устанавливают эксперты.

 

Фото: vk.com / «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112».


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