Возле кузбасского ТЦ умер мужчина

Предварительно, у мужчины отказало сердце.

11 мая в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области на улице умер мужчина.

По информации СМИ, это произошло на пересечении Ленина и Текстильщиков, недалеко от крупного торгового центра.

«Предварительно, у мужчины отказало сердце», – сообщил один из очевидцев происшествия.

В настоящее время причину и обстоятельства смерти горожанина устанавливают эксперты.

Фото: vk.com / «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112».