Возле кузбасского ТЦ умер мужчина

Предварительно, у мужчины отказало сердце.
11 мая в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области на улице умер мужчина.
По информации СМИ, это произошло на пересечении Ленина и Текстильщиков, недалеко от крупного торгового центра.
«Предварительно, у мужчины отказало сердце», – сообщил один из очевидцев происшествия.
В настоящее время причину и обстоятельства смерти горожанина устанавливают эксперты.
Фото: vk.com / «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112».
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