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В Кемерове в скейт-парке жестоко избили мужчину

11 мая 2019 в 13:19

Правоохранители разыскивают свидетелей происшествия.

Драка произошла 10 мая около 15:00 в кемеровском скейт-парке на бульваре Строителей. В результате серьёзные травмы получил мужчина.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится работа с потерпевшим и свидетелями», – пояснили в ведомстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Очевидцев конфликта просят сообщить об этом по телефону 8 (3842) 31-84-00. Анонимность гарантируется.


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