В Кемерове в скейт-парке жестоко избили мужчину

Правоохранители разыскивают свидетелей происшествия.

Драка произошла 10 мая около 15:00 в кемеровском скейт-парке на бульваре Строителей. В результате серьёзные травмы получил мужчина.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится работа с потерпевшим и свидетелями», – пояснили в ведомстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Очевидцев конфликта просят сообщить об этом по телефону 8 (3842) 31-84-00. Анонимность гарантируется.