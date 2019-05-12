В Шерегеше пьяный водитель врезался в автомобиль ППС

В аварии пострадали двое.

Авария произошла около полуночи 11 мая на улице Водозаборная. По предварительным данным ГУ МВД, патрульный автомобиль ППС возвращался с патрулирования в отдел полиции, когда в машину врезался выехавший на «втречку» Subaru Forester.

«В результате ДТП двое людей получили травмы, один из сотрудников полиции находится в больнице на стационарном лечении, ещё один – на амбулаторном. Водитель иномарки не пострадал», — уточнили в ведомстве.

Водители обоих транспортных средств были освидетельствованы на состояние алкогольного опьянения. В результате выяснилось, что 30-летний мужчина, находившийся в момент ДТП за рулём Subaru Forester, был пьян. При этом его не раз до этого привлекали к ответственности за различные нарушения ПДД.

Административный протокол по факту управления автомобилем в нетрезвом виде в отношении кузбассовца уже составлен.

«Если вред здоровью, причиненный сотрудникам полиции, будет квалифицирован как тяжкий, в отношении водителя иномарки будет возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет четыре года лишения свободы», — сообщает пресс-служба ГУ МВД.