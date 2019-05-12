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В Кемерове «скорая» с пациентом попала в ДТП

12 мая 2019 в 14:31

Есть пострадавший.

Авария произошла днём 12 мая на Ленинградском.

«По предварительным данным, в момент столкновения водитель  Kia Rio  двигался по проспекту Химиков со стороны Комсомольского в сторону бульвара Строителей. УАЗ скорой помощи ехала перпендикулярно со стороны Марковцева в сторону Ленина. При этом скорая помощь ехала с включённой сиреной и спецсигналами», — сообщили в областной ГИБДД области.

За медицинской помощью после аварии обратился пассажир УАЗ, который находился справа на переднем сиденье (судя по всему, один из бригады медиков). Все обстоятельства ДТП уточняются.

 

 

Фото: vk.com/incident_42


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