В Кемерове «скорая» с пациентом попала в ДТП

Есть пострадавший.
Авария произошла днём 12 мая на Ленинградском.
«По предварительным данным, в момент столкновения водитель Kia Rio двигался по проспекту Химиков со стороны Комсомольского в сторону бульвара Строителей. УАЗ скорой помощи ехала перпендикулярно со стороны Марковцева в сторону Ленина. При этом скорая помощь ехала с включённой сиреной и спецсигналами», — сообщили в областной ГИБДД области.
За медицинской помощью после аварии обратился пассажир УАЗ, который находился справа на переднем сиденье (судя по всему, один из бригады медиков). Все обстоятельства ДТП уточняются.
Фото: vk.com/incident_42
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