В Кемерове «скорая» с пациентом попала в ДТП

Есть пострадавший.

Авария произошла днём 12 мая на Ленинградском.

«По предварительным данным, в момент столкновения водитель Kia Rio двигался по проспекту Химиков со стороны Комсомольского в сторону бульвара Строителей. УАЗ скорой помощи ехала перпендикулярно со стороны Марковцева в сторону Ленина. При этом скорая помощь ехала с включённой сиреной и спецсигналами», — сообщили в областной ГИБДД области.

За медицинской помощью после аварии обратился пассажир УАЗ, который находился справа на переднем сиденье (судя по всему, один из бригады медиков). Все обстоятельства ДТП уточняются.

Фото: vk.com/incident_42