В Новокузнецке на автовокзале автобус протаранил в платформу с людьми

ДТП произошло рано утром в День Победы.
Как сообщает Новокузнецк.ru со ссылкой на собственный источник, на новокузнецком автовокзале автобус протаранил посадочную платформу, снеся ограждение.
«Примерно в 6:40, на автовокзале Новокузнецка случился серьёзный инцидент. Пассажирский автобус врезался в посадочную платформу, снёс ограждение. Последствия происшествия попали на фото», — сообщает портал.
По словам очевидцев, перед ДТП водитель вышел из автобуса, затем автобус покатился и сбил человека.
Проводится расследование.
Фото: novokuznetsk.ru
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