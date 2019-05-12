В Новокузнецке на автовокзале автобус протаранил в платформу с людьми

ДТП произошло рано утром в День Победы.

Как сообщает Новокузнецк.ru со ссылкой на собственный источник, на новокузнецком автовокзале автобус протаранил посадочную платформу, снеся ограждение.

«Примерно в 6:40, на автовокзале Новокузнецка случился серьёзный инцидент. Пассажирский автобус врезался в посадочную платформу, снёс ограждение. Последствия происшествия попали на фото», — сообщает портал.

По словам очевидцев, перед ДТП водитель вышел из автобуса, затем автобус покатился и сбил человека.

Проводится расследование.

Фото: novokuznetsk.ru