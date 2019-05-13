Страшное ДТП с пострадавшим на кузбасской трассе

Авария произошла в воскресенье, 12 мая, в Юргинском районе.

В 15:40 на 155 километре трассы Р-255 автомобиль Nissan Almera вылетел на полосу встречного движения и врезался в грузовик MAN. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и бригада скорой помощи.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля марки Nissan совершил съезд с проезжей части на обочину, потерял контроль над транспортом, затем его выбросило на полосу встречного движения, где машина врезалась в грузовик MAN. В больницу увезли 29-летнего водителя Nissan, сейчас он находится на стационарном лечении», — рассказали в ГИБДД по Кемеровской области.

Других пострадавших в этой аварии нет. Иномарка получила значительные повреждения.

Известно, что водитель грузовика был трезвым в момент ДТП. В каком состоянии находился водитель иномарки, не уточняется. Все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают компетентные органы.

Фото: vk.com/overhearyugs.