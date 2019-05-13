Аман Тулеев: «Мне и сейчас очень тяжело на душе»

Бывший губернатор Кузбасса прокомментировал своё решение об отставке и рассказал о состоянии своего здоровья.

13 мая 2019 года Аману Тулееву исполнилось 75 лет. Перед своим юбилеем он дал интервью, текст которого опубликовали на сайте «Кузбасского регионального института развития профессионального образования». Сейчас Тулеев возглавляет этот вуз.

Экс-глава Кузбасса сказал, что трагедия в ТРК «Зимняя вишня», в результате которой погибли 60 человек, сильно подкосила его здоровье. Кроме того, он прокомментировал своё решение уйти с поста главы Кемеровской области.

«Не хочу скрывать, мне и сейчас очень тяжело на душе. Но я считаю, что это было правильное решение. Я перенёс две сложнейшие операции. После них необходима реабилитация. Да и трагедия в «Зимней вишне» сильно подкосила здоровье», – ответил на вопрос журналистов Аман Тулеев.

Также экс-губернатор отметил, что после отставки многие от него отвернулись.

«Вначале, конечно, было обидно, но сейчас я понимаю, что всеми движет страх за свою карьеру, должность… Но, к счастью, не все такие. Есть глубоко порядочные люди, руководители, которые понимают и поддерживают в трудную минуту», - пояснил Тулеев.

Напомним, Аман Тулеев ушёл с поста главы Кузбасса в апреле 2018 года.