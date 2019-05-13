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Кузбасс вновь завалило снегом

13 мая 2019 в 14:05

Несмотря на календарь, в нескольких городах области временно установился снежный покров.

В понедельник, 13 мая, в Кузбассе опять выпал снег.

«На метеостанциях в Тяжине и Белове зафиксирован снежный покров около 1 см. Осадки были преимущественно на юге региона: дождь, снег и мокрый снег. В целом, мы прогнозируем, что вся неделя будет прохладной, постепенное повышение температуры ожидается с пятницы», – пояснили в Кемеровском гидрометцентре.

Фото осадков также поделились жители Киселёвска и Прокопьевска.

 

 

 

Фото: instagram.com


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