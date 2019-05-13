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Власти Кемерова закупили дорожные пылесосы

13 мая 2019 в 14:49

Новые машины выбрали с учётом их универсальности, и они уже используются в уборке города.

Власти Кемерова закупили три новых дорожных пылесоса. Об этом рассказал в своём Instagram глава города Илья Середюк.

«Уборочный комплекс может убирать и прилотковую, и основную части дороги, установлена система пылеподавления, а при необходимости машину можно использовать для очистки ливневой канализации», - сообщил градоначальник.

Также мэр отметил, что новые машины выбрали с учётом их универсальности. Они уже используются в уборке города.

 

 

Фото: администрация г. Кемерово.


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