Власти Кемерова закупили дорожные пылесосы

Новые машины выбрали с учётом их универсальности, и они уже используются в уборке города.
Власти Кемерова закупили три новых дорожных пылесоса. Об этом рассказал в своём Instagram глава города Илья Середюк.
«Уборочный комплекс может убирать и прилотковую, и основную части дороги, установлена система пылеподавления, а при необходимости машину можно использовать для очистки ливневой канализации», - сообщил градоначальник.
Также мэр отметил, что новые машины выбрали с учётом их универсальности. Они уже используются в уборке города.
Фото: администрация г. Кемерово.
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