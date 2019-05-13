В центре Кемерова мотоциклист насмерть сбил пешехода

В результате ДТП погибли оба мужчины.

Смертельное ДТП произошло ночью 13 мая около 3:00 в Центральном районе. На участке улицы Терешковой между Кузбасским мостом и ТЦ «Лапландия» мотоциклист сбил пешехода, оба мужчины погибли на месте.

«Предварительно установлено, что водитель мотоцикла «Хонда» совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. От полученных травм 34-летний водитель двухколесного транспорта и 47-летний пешеход скончались на месте», — рассказали в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: instagram.com/gibdd42.