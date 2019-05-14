Суд рассмотрел апелляцию владельцев кемеровской «Лапландии»

Заседание по требованию об открытии крупного торгового центра состоялось 13 мая 2019 года.

В понедельник, 13 мая, в Арбитражном суде Кемеровской области состоялось заседание по делу о кемеровской «Лапландии».

Напомним, крупный кемеровский торговый центр закрыли по требованию городской мэрии 22 апреля. Представители администрации торгового центра пытались обжаловать решение суда о запрете эксплуатировать здание во время экспертной проверки.

В удовлетворении жалобы 13 мая было отказано.

«Аргументы и дополнительные документы, в том числе результаты независимой экспертизы суд оставил без внимания. Теперь нам остаётся ждать 3 июня. В этот день в Томске состоится суд – апелляция», — цитируют СМИ одного из арендаторов «Лапландии».