Ночной поход жительницы Кузбасса к холодильнику чуть не закончился трагедией

Женщину чуть не убил сожитель из-за её хорошего аппетита.

В Анжеро-Судженске 62-летний мужчина ударил ножом в грудь супругу за то, что она ела ночью.

По версии следствия, он застал женщину на кухне за ночным приёмом пищи.

«В дежурную часть полиции Анжеро-Судженска из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что в приёмное отделение с ножевым ранением грудной клетки доставлена 52-летняя местная жительница. Прибывшие по сигналу сотрудники полиции выяснили, что травмы ей причинил гражданский супруг», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Выяснилось, что мужчину разозлил не только хороший аппетит женщины, но и тот факт, что она нигде не работала. При этом он сам вызвал пострадавшей скорую помощь.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью суд приговорил кузбассовца к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.