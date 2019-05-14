Почти 3 тысячи кузбассовцев пострадали от укусов клещей

С начала сезона в больницы обратились 2 807 человек.

По данным Роспотребнадзора, в Кемеровской области с жалобами на присасывание клещей обратились 2 807 человек. 639 из этого числа — дети и подростки до 17 лет.

Только на прошлой неделе в больницы Кузбасса обратились 1 762 жителя региона.

«Экспресс-исследование клещей, снятых с пострадавших, организовано в вирусологических лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области и лабораториях медицинских организаций», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что за аналогичный период прошлого года клещи покусали 3 239 человек, включая 706 детей.