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Почти 3 тысячи кузбассовцев пострадали от укусов клещей

14 мая 2019 в 12:27

С начала сезона в больницы обратились 2 807 человек.

По данным Роспотребнадзора, в Кемеровской области с жалобами на присасывание клещей обратились 2 807 человек. 639 из этого числа — дети и подростки до 17 лет.

Только на прошлой неделе в больницы Кузбасса обратились 1 762 жителя региона.

«Экспресс-исследование клещей, снятых с пострадавших, организовано в вирусологических лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области и лабораториях медицинских организаций», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что за аналогичный период прошлого года клещи покусали 3 239 человек, включая 706 детей.


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