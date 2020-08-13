В Кузбассе задержали мотоциклиста с тремя детьми в ящике

У водителя не было прав.

На дороге Гурьевск – Сосновка инспекторы ДПС задержали мужчину, который перевозил троих своих пасынков в деревянном ящике.

На мотоцикле «Урал» передвигалась целая cемья – cупруги и дети в возрасте 4, 5 и 13 лет. При этом дети ехали в самодельном деревянном прицепе – по сути, в обычном ящике. Также ни водитель, ни его пассажиры не использовали мотошлемы.

«Как было установлено мотоциклист, отчим детей, не имеет прав на управление транспортным средствами. По словам мотоциклиста, они вместе с женой и детьми опоздали на автобус до Гурьевска, поэтому решили таким способом добраться до места назначения. Сам мужчина признался, что полностью осознавал опасность такой поездки, но его это не остановило от противоправного деяния», — сообщили в ГИБДД.

Сотрудники полиции помогли женщине и детям добраться до Гурьевска безопасным способом. А на водителя был составлен протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортными средствами».

Также мужчине придется заплатить штрафы за нарушения правил перевозки детей-пассажиров и не использование мотошлемов. Женщину привлекли по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних».

Фото: ГИБДД Кузбасса.