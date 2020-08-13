В Новокузнецке в кабинке туалета умер мужчина

Тело обнаружили посетители.

В Новокузнецке в Парке Гагарина погиб мужчина. Тело обнаружили посетители в кабинке общественного туалета.

«Увидели полицию возле кабинок туалетов. После некоторого времени подъехала похоронка и работники даже закрыли видимость, перегородив другой кабинкой туалета, как труп перенесли в машину … Страшно было», — рассказала в соцсетях свидетель произошедшего.

Информацию подтвердили в правоохранительных органах. В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства ЧП, устанавливается точная причина смерти мужчины.

Фото: Инцидент Кузбасс.