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В Новокузнецке в кабинке туалета умер мужчина

13 августа 2020 в 10:29

Тело обнаружили посетители.

В Новокузнецке в Парке Гагарина погиб мужчина. Тело обнаружили посетители в кабинке общественного туалета.

«Увидели полицию возле кабинок туалетов. После некоторого времени подъехала похоронка и работники даже закрыли видимость, перегородив другой кабинкой туалета, как труп перенесли в машину … Страшно было», — рассказала в соцсетях свидетель произошедшего.

Информацию подтвердили в правоохранительных органах. В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства ЧП, устанавливается точная причина смерти мужчины.

 

 

Фото: Инцидент Кузбасс.


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