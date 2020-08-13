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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 13 августа

13 августа 2020 в 11:40

Умерли пациенты в Кемерове и Новокузнецке.

По данным на утро 13 августа в Кемеровской области выявили 94 новых случая заражения COVID-19.

«Кемерово — 21, Новокузнецк — 17, Междуреченск — 12, Киселёвск — 10, Белово — 6, Осинники — 6, Прокопьевск — 5, Анжеро-Судженск — 3, Калтан — 2, Беловский район — 2, по одному случаю — Берёзовский, Ленинск-Кузнецкий, Мыски, а также Кемеровский, Крапивинский, Промышленновский муниципальные округа, Новокузнецкий, Таштагольский, Тисульский и Яйский районы», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

Скончались ещё два человека с подтверждённым диагнозом COVID-19. Они проживали в Кемерове и Новокузнецке.

«У мужчины 1954 года рождения из Новокузнецка на фоне сахарного диабета II типа и гипертонической болезни развилась двухсторонняя пневмония, у мужчины 1958 года рождения из Кемерова на фоне сахарного диабета II типа и ожирения развилась двухсторонняя пневмония», — говорится в сообщении.

90 пациентов выздоровели были выписаны.

С начала пандемии в области выявили 4 830 случаев заражения коронавирусом: 3 319 из них были выписаны, ещё 35 человек скончались.


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