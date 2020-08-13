В Анжеро-Судженске женщина погибла в собственном огороде

Начата доследственная проверка.

Вечером 11 августа на территории приусадебного участка частного дома в Анжеро-Судженске было найдено тело 68-летней женщины. Видимых следов насильственной смерти на теле погибшей правоохранители не обнаружили.

Предварительно, смерть наступила от удара током — в результате нарушения правил эксплуатации электроприборов.

«Женщина нагревала воду во дворе с помощью кипятильника, который через переходник был подключен к розетке на кухне. По одной из версий, женщина могла взять в руки кипятильник или же задела металлический предмет, держа кипятильник в руках», - сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

По данному факту начата доследственная проверка. В ходе нее будут установлены все обстоятельства произошедшего и точная причина смерти пострадавшей.

В СК отметили, что женщина проживала вместе с мужем-инвалидом, семья характеризуется положительно, спиртными напитками супруги не злоупотребляли.