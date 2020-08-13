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В Кемерове на час остановился трамвай из-за мужчины, которому стало плохо

13 августа 2020 в 13:19

Он снял маску.

Инцидент произошел вечером 12 августа. Одному из пассажиров трамвая № 1 стало плохо и он снял маску. В результате для выяснения обстоятельств транспортному средству пришлось сделать остановку, которая продлилась около часа.

«Мужчина зашёл в трамвай в маске. Однако ему стало плохо и он не мог ехать в маске по объективным причинам. К тому же он не мог говорить. В результате водителю пришлось остановить трамвай, чтобы прояснить ситуацию. Водитель вызвал на место нашу мобильную группу», - сообщили в пресс-службе КЭТК.

Выяснилось, что мужчина действительно не может ехать в маске. В транспортной компании пошли на компромисс — организовали дистанцию с другими пассажирами и с сопровождением сотрудника мобильной группы. В таком формате мужчину довезли до нужной ему остановки и высадили.

В КЭТК добавили, что в данной ситуации пришлось прибегнуть к нестандартному способу, так как в некоторых случаях необходимо решать проблемы индивидуально.


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