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Власти Кемерова потратят 4,6 млн рублей на новые остановки

13 августа 2020 в 14:25

Места, где будут установлены новые павильоны, не уточняются.

Кемеровские власти объявили электронный аукцион на изготовление (приобретение) и установку семи остановочных павильонов для городских дорог.

Соответствующая информация опубликована на едином портале госзакупок. На павильоны власти готовы потратить 4 666 666 рублей.

«Автопавильон предназначен для ожидания общественного транспорта и должен представлять собой пространственную связевую модульную систему в виде арки с каркасом из прямоугольного прокатного металлического профиля, состоящего из двух разнесённых опор и горизонтальной фермы, соединяющей их в верхней части. Конструкция павильона должна выдерживать ветровую и снеговую нагрузку, характерную для данного региона», — говорится в аукционных документах.

Заказчиком выступает Управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово.

Аукцион состоится 25 августа, а все работы по поставке павильонов и их установке должны быть выполнены в течение 45 дней со дня выдачи исполнителю плана-задания. Места, где будут установлены новые павильоны, не уточняются.

 

Фото: zakupki.gov.ru


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