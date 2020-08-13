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В Прокопьевске менеджер фирмы по продаже окон присвоила 1,2 млн рублей

13 августа 2020 в 15:38

Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней жительницы Прокопьевска. Женщину обвиняют в присвоении крупной суммы денег.

«Ранее в полицию обратился руководитель фирмы по продаже оконных и дверных блоков. Он сообщил, что одна из сотрудниц похитила более миллиона рублей. По результатам проведённой проверки было возбуждено уголовное дело», - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Следствием было установлено, что женщина, работая в должности менеджера отдела продаж, заключала с клиентами договоры купли-продажи окон, дверей и сопутствующей продукции и получала от покупателей оплату. Информацию о внесении наличных в кассу она должна была отмечать в специальной программе, однако в течение года она выдавала клиентам квитанции, а деньги присваивала.

Всего было подтверждено 103 факта хищения на сумму более 1,2 млн рублей.

В настоящее время собрано достаточно доказательств, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Прокопчанке грозит до 10 лет лишения свободы.


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