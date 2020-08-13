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Власти Кузбасса отменили запрет на выезд за пределы региона

13 августа 2020 в 16:52

Но сохранили режим обязательной изоляции для прибывающих в Кузбасс.

Власти Кемеровской области отменили одно из ограничений, введенных ранее из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Цивилев.

Как пояснили в оперштабе Кузбасса, речь идёт о запрете выезжать за пределы Кемеровской области, который действовал до настоящего момента и который прописан в исходной редакции мартовского распоряжения. Теперь этот запрет снят.

При этом власти отмечают, что режим обязательной изоляции для прибывающих в Кузбасс из соседних (и не только) регионов сохраняется.

«Жители Кузбасса проходят двухнедельную изоляцию в домашних условиях. Изоляция людей, не проживающих в Кузбассе, осуществляется по месту прибытия (кроме гостиниц и общежитий) или в обсерваторе», — добавили в оперштабе.

Требование не действует лишь для пассажиров авиарейсов, прибывающих в Кузбасс из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, а также из основных мест летнего отдыха — Анапы, Симферополя и Сочи.


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