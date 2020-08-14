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В Кемерове отец посадил 11-летнего сына на цепь за плохое поведение

14 августа 2020 в 09:37

Мужчина избивал и издевался над ребёнком больше года.

Кемеровчанин держал на цепи 11-летнего сына и избивал его как минимум год. В итоге ребёнок не сбежал из родительского дома.

По версии следствия, в период с 2017-го по октябрь 2018 года обвиняемый, используя малозначительные поводы, систематически избивал 11-летнего сына.

«Мужчина считал, что таким образом он воспитывает мальчика, приучает к правильной жизни. Отец избивал ребёнка ремнем, при этом говорил ему, чтобы тот ложился на кровать. Когда сын приходил домой после 18 часов, то есть после того, как мужчина уже вернулся с работы, он привязывал его ногу цепью к гире», - сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Поскольку родители злоупотребляли спиртным, мальчик часто ждал, когда они заснут, и заходил в квартиру поздно вечером. О преступлении стало известно после того, как ребёнок сбежал из дома. А родители только через несколько дней заявили в правоохранительные органы об его безвестном исчезновении.

Когда сотрудники полиции нашли мальчика, ребёнок рассказал им о своей страшной жизни в доме родителей.

Материалы об истязании несовершеннолетнего были переданы в следственные органы. Со следствием обвиняемый не сотрудничал, вину не признал.

Отмечается, что и потерпевшему, и обвиняемому провели психолого-психиатрические экспертизы. По заключению экспертов, во время инкриминируемого деяния обвиняемый в состоянии психического расстройства не находился. Он осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, руководил ими.

В настоящее время 52-летнему садисту инкриминируются преступления, предусмотренные п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего), ст. 156 УК РФ (неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).


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