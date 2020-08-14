Ректора КемГМУ оштрафовали за нарушения противоэпидемических требований в вузе

В учебном заведении пренебрегли мерами против коронавируса.

Ленинский районный суд Кемерова назначил ректору КемГМУ штраф за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия. Об этом сообщает Газета Кемерова.

«С 22 июня по 4 июля в помещениях вуза проводилась государственная итоговая аттестация обучающихся по основным образовательным программам высшего образования в очной форме. Прокуратура города провела документарную проверку соблюдения противоэпидемических требований. В результате были выявлены нарушения, зафиксированные камерами внутреннего наблюдения учреждения», - пишет издание.

Так, на цокольной проходной отсутствие социальной дистанции не менее 1,5 метра, посредством нанесения разметки на полу; не измерялась температуры тела работников и обучающихся при входе в организацию; при входе в организацию не обеспечена возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры; охранники находились без масок; на первом этаже в аудитории и в холле и на втором этаже в холле выявлено большое скопление студентов, без ограничения контактов, соблюдения социальной дистанции и обязанного нахождения в масках», - пишет издание.

Учитывая, что сдача государственной итоговой аттестации подразумевает массовое скопление людей в ограниченном пространстве, несоблюдение санитарного законодательства создало реальную угрозу распространения коронавирусной инфекции.

В итоге суд признал виновной ректора КемГМУ Татьяну Попонникову в совершении административного правонарушения и назначил ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей.