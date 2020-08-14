Кемеровчане записали обращение к губернатору Кузбасса (видео)

Сотрудники общепита и ТЦ просят не оставлять из без средств к существованию.

В четверг, 13 августа, в социальных сетях появилось видеообращение жителей областной столицы к губернатору Сергею Цивилеву. На кадрах несколько десятков человек просят главу региона не закрывать ТЦ.

«Сергей Евгеньевич, если вы опять закроете торговые центры, бизнес просто погибнет. Мы опять останемся без работы. Кто будет кормить наших детей?» — хором спрашивают арендаторы и сотрудники кемеровской «Лапландии».

Ранее примерно с таким же обращением выступили сотрудники общепита. Они подчёркнули, что в настоящий момент эти предприятия «с практически разорённого состояния только начали оправляться от предыдущих ограничений». А новое закрытие грозит убить эту сферу начисто, оставив лишь отдельные предприятия и то в «потрёпанном состоянии». Предоставляемые в настоящее время меры поддержки не позволят покрыть убытки, вызванные надвигающимися ограничениями.

Работники общепита подчёркивают, что согласно официальной информации за время пандемии ни одно из предприятия общепита не стало очагом вспышки вируса.

«При этом, ни в каких иных общественных местах, либо общественном транспорте никаких противоэпидемиологических мер не соблюдается, либо они соблюдаются лишь формально. В общественном транспорте на жаре люди ездят без масок, в большом количестве и каждый день, плечом к плечу», — написано в обращении.

Напомним, повторные коронавирусные ограничения уже ввели в шести городах Кузбасса. Речь идёт о Новокузнецке, Калтане, Мысках, Осинниках, Междуреченске и Белове. Кроме того, власти не подчеркнули, что Кемерово может также войти в их число. В столице Кузбасса уровень заболеваемости, по-прежнему, остаётся высоким.

Видео: соцсети.