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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 14 августа

14 августа 2020 в 11:14

Лидирует по числу заболевших Кемерово.

По данным на утро 14 августа в Кемеровской области выявили 96 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 41, Новокузнецк — 27, Междуреченск — 12, Прокопьевск — 9, по два заболевших — Гурьевский и Кемеровский муниципальные округа, по одному — Новокузнецкий, Таштагольский и Яшкинский районы», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

59 пациентов выздоровели были выписаны.

За весь период наблюдения в регионе выявили 4 926 случаев коронавируса: из них 1 513 человек остаются в больницах, 3 378 выздоровели, 35 скончались.


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