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В Кузбассе водитель иномарки сбил 10-летнего ребёнка на самокате

14 августа 2020 в 12:27

Мальчик госпитализирован.

ДТП с участием 10-летнего пешехода произошло вечером 13 августа в Полысаевском городском округе. Около 18:45 на улице Снежная ребёнок на самокате попал под колёса иномарки.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Honda Stepwgn, двигаясь по проезду Октябрьскому со стороны улицы Крупской при повороте налево, на улицу Снежную, не уступил дорогу пешеходу, пересекавшему проезжую часть на самокате», — сообщили в ГИБДД Кузбасса.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, мальчик 10 лет, был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.


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