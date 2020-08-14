В Кузбассе утонул 22-летний мужчина

ЧП произошло в деревне Муратово.
В среду, 12 августа, новокузнецким спасателям поступил сигнал о ЧП на водоёме в районе деревни Муратово. Очевидцы сообщили, что там утонул человек.
Известно, что инцидент произошел на технологическом карьере. Для поисков тела пришлось проводить водолазные работы.
Как сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области, погибшему было 22 года.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — добавили в ведомстве.
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