В Кузбассе утонул 22-летний мужчина

ЧП произошло в деревне Муратово.

В среду, 12 августа, новокузнецким спасателям поступил сигнал о ЧП на водоёме в районе деревни Муратово. Очевидцы сообщили, что там утонул человек.

Известно, что инцидент произошел на технологическом карьере. Для поисков тела пришлось проводить водолазные работы.

Как сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области, погибшему было 22 года.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — добавили в ведомстве.