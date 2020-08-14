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В Кемерове запретили ездить маршрутке, где нарушали масочный режим

14 августа 2020 в 14:11

Проверки в транспорте продолжатся.

В столице Кузбасса сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали нарушение масочного режима на маршруте. Из всех транспортных средств, где пассажиры пренебрегают мерами безопасности, не повезло автобусу, следующему по маршруту № 33. Суд Заводского района Кемерова вынес решение о приостановлении деятельности в отношении перевозчика ИП Большанин.

«В результате в отношении автобуса, в котором было зафиксировано правонарушение, применены ограничительные меры: транспортное средство не будет выходить на линию 50 дней», — сообщается в Telegram-канале администрации «Кемерово Онлайн».

В мэрии отметили, что остальных транспортных средств переводчика ограничения не коснулись. В то же время проверки в них и другом транспорте продолжатся.


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