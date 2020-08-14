Житель Анжеро-Судженска разместил в соцсетях интимные фото бывшей жены

Теперь ему грозит срок.

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Анжеро-Судженска. Мужчину обвиняют в преступлении по ч.1 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия).

Инцидент между бывшими супругами произошёл в апреле.

«Мужчина решил отомстить экс-супруге и выложил в социальные сети её фотографии интимного характера. Узнав об этом, 23-летняя женщина обратилась в полицию. Злоумышленник был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело», - рассказали в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

Отмечается, что со следствием мстительный кузбассовец сотрудничал, свою вину признал. Дело передано в суд.