Блог с тобой ›› Новости ›› Житель Анжеро-Судженска разместил в соцсетях ин...

Житель Анжеро-Судженска разместил в соцсетях интимные фото бывшей жены

14 августа 2020 в 15:44

Теперь ему грозит срок.

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Анжеро-Судженска. Мужчину обвиняют в преступлении по ч.1 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия).

Инцидент между бывшими супругами произошёл в апреле.

«Мужчина решил отомстить экс-супруге и выложил в социальные сети её фотографии интимного характера. Узнав об этом, 23-летняя женщина обратилась в полицию. Злоумышленник был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело», - рассказали в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

Отмечается, что со следствием мстительный кузбассовец сотрудничал, свою вину признал. Дело передано в суд.


Читайте также

Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 19 августа
Content 37ac92776604192012ba255762b5a24a x1024 1 1 1 1
Средняя зарплата в Кузбассе составила 42 тысячи рублей
Content e30e55af5dac8a64323cf2159f560ecd
В Кемерове за сутки составили 15 протоколов о нарушении масочного режима
Content
В Кемерове демонтированная скульптура космонавтов украсит парк «Берёзовая роща»

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?