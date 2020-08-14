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На кузбасской трассе столкнулись две иномарки: есть погибшие

14 августа 2020 в 16:36

Пассажиры получили травмы.

Смертельная авария произошла около 10:30 14 августа на территории Яшкинского района. На 98-м километре автодороги «Кемерово — Яшкино — Тайга» столкнулись два автомобиля. В результате один человек погиб, два получили травмы.

«Предварительно установлено, что водитель внедорожника Toyota Hilux не справился с управлением, в результате чего совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшемся во встречном направлении легковым автомобилем Volvo S40», - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

 В результате ДТП 40-летняя женщина, водитель Volvo, скончалась. Травмы различной степени тяжести получил её 18-летний пассажир, а также 65-летний водитель «Тойоты».

«Пострадавшие госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести», — уточнили в Кузбасском центре медицины катастроф.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства и причины ДТП.

 

Фото: vk.com/inc_kuzbass


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