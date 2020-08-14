На кузбасской трассе столкнулись две иномарки: есть погибшие

Пассажиры получили травмы.
Смертельная авария произошла около 10:30 14 августа на территории Яшкинского района. На 98-м километре автодороги «Кемерово — Яшкино — Тайга» столкнулись два автомобиля. В результате один человек погиб, два получили травмы.
«Предварительно установлено, что водитель внедорожника Toyota Hilux не справился с управлением, в результате чего совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшемся во встречном направлении легковым автомобилем Volvo S40», - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.
В результате ДТП 40-летняя женщина, водитель Volvo, скончалась. Травмы различной степени тяжести получил её 18-летний пассажир, а также 65-летний водитель «Тойоты».
«Пострадавшие госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести», — уточнили в Кузбасском центре медицины катастроф.
В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства и причины ДТП.
Фото: vk.com/inc_kuzbass
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