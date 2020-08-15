Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 15 августа

В регионе более 5000 заболевших, еще двое умерли.

На утро 15 августа в Кемеровской области ещё у 99 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение.

«Кемерово-36, Новокузнецк-9, Анжеро-Судженск-7, по 5-Белово, Берёзовский, Осинники, по 4-Киселёвск, Гурьевский МР, Кемеровский МО, Прокопьевский МР, Промышленновский МО, по 3-Прокопьевск, Юрга, Яйский МР-2, по 1-Калтан, Мариинский МР, Юргинский МО, Яшкинский МР», — говорится о географии распространения инфекции в сообщении оперштаба.

Выписаны 83 человека.

Скончались еще двое. Погибшие проживали в Новокузнецке и Междуреченске. У женщины 1957 года рождения из Новокузнецка на фоне ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, хронической сердечной недостаточности, хронической обструктивной болезни лёгких развилась пневмония, у женщины 1966 года рождения из Междуреченска на фоне коронавируса развилась тяжёлая форма пневмонии.

За весь период наблюдения в регионе выявили 5025 случаев коронавируса: 1527 человек остаются в больницах, 3461 выздоровели, 37 умерли.