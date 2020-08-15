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В Кемерове горел строящийся ледовый дворец «Кузбасс»

15 августа 2020 в 09:33

ЧП прокомментировал Сергей Цивилев.

В пятницу, 14 августа, в Кемерове на Притомском проспекте загорелось строящееся здание ледового дворца «Кузбасс». Пожар зафиксировали на дорожных камерах около 18 часов вечера.

По данным МЧС, на месте работали 10 единиц техники. Пожарные оперативно прибыли на место и потушили возгорание - тушение пожара заняло около 10 минут. Площадь возгорания составила 100 кв. метров. Во время пожара в здании находилось около 200 человек.

Как заявил заместитель губернатора Вячеслав Телегин, произошла ошибка во время проведения работ.

«Рабочие укладывали пенопласт, неподалеку шли сварочные работы», – уточнил замгубернатора.

Предварительно, во время сварки искра попала на напольное покрытие первого этажа, сделанное из пенопласта. Именно горение утеплителя стало причиной обильного черного дыма.

По словам главы МЧС Кузбасса Алексейя Шульгина, ущерб объекту был нанесен минимальный. Причины пожара еще предстоит выяснить специалистам. Тем не менее, Алексей Шульгин призвал строителей выполнять правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

ЧП прокомментировал и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Пострадавших нет. Конструкции здания не пострадали, происшествие на сроках строительства не скажется», - заверил глава региона.

 

Видео: ВКонтакте/Инцидент Кузбасс.

Фото: соцсети.


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