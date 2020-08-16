На кузбасской шахте произошло обрушение породы: погиб горняк

В СК возбудили уголовное дело.

ЧП произошло 15 августа на шахте «Ерунаковская-8» в Новокузнецком районе. ЧП произошло накануне. По данным регионального ГУ МЧС России, сигнал об обрушении породы в оперативную службу поступил в 16:10 по местному времени.

Спасатели помогли вывести горняков на поверхность. В момент происшествия под землёй находились более 200 человек: с аварийного участка были эвакуированы 28 горняков, остальные 195 продолжили работу.

Отмечается, что в это время на аварийном участке находилось четыре горнорабочих, они получили травмы различной степени тяжести. Один из них от полученных травм скончался. Ещё трое остаются в больнице, состояние одного из пострадавших медики оценивают как очень тяжёлое.

На угольном предприятии в качестве причины произошедшего называют землетрясение. Однако по версии следствия, на шахте «Ерунаковска-8» в 15:27 по лаве 48-7 пошла пыль, и нарушилось проветривание. По предварительной информации, в результате сейсмического удара произошло геологическое нарушение, отчего изменилось сечение горной выработки.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, уточнили в СК. На месте работают следователи территориального отдела Следственного комитета.