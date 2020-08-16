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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 16 августа

16 августа 2020 в 12:49

Лидирует Новокузнецк.

На утро 16 августа в Кемеровской области ещё у 94 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение.

«Новокузнецк — 29, Кемерово — 24, Междуреченск — 19, Белово — 7, по 3 — Ленинск-Кузнецкий, Беловский и Новокузнецкий районы, Полысаево — 2, по одному заболевшему — в Мысках, Прокопьевске, Таштагольском районе и Кемеровском муниципальном округе», — говорится о географии распространения инфекции в сообщении оперштаба.

Выписаны 32 человека.

Всего в Кузбассе зарегистрировано 5 119 случаев коронавируса: 1 589 человек остаются в больницах, 3 493 выздоровели, 37 скончались.


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