Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 16 августа

Лидирует Новокузнецк.

На утро 16 августа в Кемеровской области ещё у 94 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение.

«Новокузнецк — 29, Кемерово — 24, Междуреченск — 19, Белово — 7, по 3 — Ленинск-Кузнецкий, Беловский и Новокузнецкий районы, Полысаево — 2, по одному заболевшему — в Мысках, Прокопьевске, Таштагольском районе и Кемеровском муниципальном округе», — говорится о географии распространения инфекции в сообщении оперштаба.

Выписаны 32 человека.

Всего в Кузбассе зарегистрировано 5 119 случаев коронавируса: 1 589 человек остаются в больницах, 3 493 выздоровели, 37 скончались.