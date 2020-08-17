Житель Киселевска получил срок за комментарий в соцсетях

Мужчина призывал к насилию над силовиками.

В Киселёвске суд вынес приговор в отношении местного жителя. В апреле этого года он увидел пост в социальных сетях о якобы издевательствах над заключенными в тюрьмах, и решил бороться с этим незаконным способом.

«Он размещал текстовые сообщения, содержащие призывы к насильственным действиям по отношению к сотрудникам службы исполнения и наказания. Признаки преступления выявили сотрудники УФСБ России по Кемеровской области», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Правоохранители трактовали действия обвиняемого как публичный призыв к совершению преступлений по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы, мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В итоге суд назначил ему 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно с эквивалентным испытательным сроком. Кроме того, в течение года ему запрещено администрировать сайты и сообщества в интернете.