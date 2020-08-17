Кузбасские спасатели пять часов искали женщину в тайге

Им даже пришлось сплавляться по реке.

Кузбасским спасателям пришлось несколько часов искать женщину, потерявшуюся в тайге во время похода за грибами. Инцидент произошел в Таштагольском районе.

По информации Агентства по защите населения и территории Кемеровской области, сообщение о случившемся поступило в 10:25 16 августа от самой заблудившейся

«Женщина 1976 года рождения сообщила, что потерялась в районе Тулуна. Спасатели выехали в этом район, спустились вниз по Кондоме, когда им пришло сообщение, что женщину уже нашли её родственники», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что спасатели искали женщину по Тайге около пяти часов.