Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 17 августа

Выздоровели всего 6 человек.

По данным на утро 17 августа в Кемеровской области выявили 96 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 20, Новокузнецк — 16, Междуреченск — 22, Киселёвск — 8, Анжеро-Судженск — 6, Ленинск-Кузнецкий — 6, Белово — 5, Осинники — 5, Берёзовский — 2, Прокопьевск — 1, Беловский район — 2, Промышленновский МО — 1, Таштагольский райой — 1, Яйский район — 1», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

6 пациентов выздоровели были выписаны.

Всего в Кузбассе за время пандемии от COVID-19 вылечились 3 499 человек. Скончались 37 человек. На лечении остаются ещё 1 679 заболевших. Под наблюдением — 7 162.