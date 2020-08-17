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В Новокузнецке отремонтируют площадь и фонтан перед зданием администрации

17 августа 2020 в 12:20

Работы будут проведены ко Дню шахтера.

В Новокузнецке идут ремонтные работы в сквере на улице Кирова, напротив здания администрации. Об этом рассказал мэр южной столицы Сергей Кузнецов.

По словам главы города, общественное пространство обновлено уже на 50%.

«Площадь Кирова, 71 на глазах преображается. Работа здесь кипит весь световой день. Практически 50% от всего объёма подрядчиками уже выполнено, уложено около 30% тротуарной плитки. Готовы площадки под асфальтирование велодорожек и парковки для автомобилей», - написал он в соцсетях.

Параллельно специалисты предприятия «Горсвет» готовят коммуникации для новых опор освещения, а УДКХиБ — занимаются фонтаном.

Планируется, все работы будут завершены уже в этом месяце. Обновлённое общественное пространство горожане и гости города смогут оценить уже на День шахтёра.

 

Фото: instagram.com/skuznetsov_nk


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