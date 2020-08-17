В Ижморке школьник разбил два светофора на железной дороге

Возмещать ущерб придется его матери.

В Кузбассе на станции Ижморская неизвестный повредил два маневровых светофора. В ходе отработки информации сотрудники ПДН установили, что линзы белого и синего огня сигнального устройства разбил 9-летний школьник, проживающий в пгт Ижморский недалеко от железной дороги.

«Выяснилось, что днём ранее он также разбил металлической трубой комплект линз светофора на другом участке станции», - добавили в Кузбасском линейном управлении МВД.

Инспекторы ПДН побеседовали с ребёнком, а в отношении его матери составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Теперь женщине придётся возместить ущерб, причинённый её сыном железной дороге.