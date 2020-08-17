В Кемеровской области закрывают пляжи

В регионе проводятся рейды.

В Кузбассе специалисты ГУ МЧС начали закрывать пляжи и места отдыха у воды.

Как сообщили в ведомстве, всего в этом году в регионе работали 27 пляжей и 58 мест отдыха у воды. На данный момент уже перестали функционировать 3 пляжа и 13 мест отдыха, которые находятся в Кемеровском, Промышленновском, Топкинском муниципальных округах, а также в городе Берёзовский.

Отмечается, что рейды будут продолжаться: мобильные группы и инспекция по маломерным судам будут вести работу до тех пор, пока не закроются все пляжи региона.