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В Белове угонщик пытался одновременно утопить и сжечь машину

17 августа 2020 в 15:40

В результате легковушка наполовину утонула и наполовину сгорела.

В Кузбассе суд вынес приговор 21-летнему жителю Белова, которого обвиняли в умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Преступление было совершено ещё летом 2019 года. Тогда в полицию обратился владелец ВАЗ 2114, который заявил, что у него угнали машину. Вскоре полицейские нашли машину в Беловском районе — она находилась в водоёме, причём на кузове были заметны следы горения.

Через некоторое время был обнаружен и задержан подозреваемый.

«Задержанный рассказал, что ночью в нетрезвом состоянии заметил во дворе машину с ключом в двери и решил покататься. В процессе поездки беловчанин понял, что совершил преступление, поэтому решил избавиться от легковушки. Он нашёл водоём и спустил туда машину, однако ВАЗ заехал в него лишь частично — уровень воды скрыл колёса. Поскольку план угонщика реализовался лишь наполовину, часть кузова, которая оказалась над водой, он решил сжечь», - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В результате машина наполовину утонула и наполовину сгорела. По выводам экспертов, она не подлежит восстановлению. Ущерб составил 180 000 рублей.

Суд признал угонщика виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.


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