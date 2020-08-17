Кузбасс полностью возобновляет автобусное сообщение с регионами

Обязательная 14-дневная изоляция отменена.
С 17 августа отменяется часть ограничений, введённых из-за ситуации с коронавирусом.
Так, в региональном оперштабе сообщили о возобновлении автобусного сообщения с другими регионами. Кроме того, была отменена обязательная 14-дневная изоляция для прибывающих в Кузбасс из любых регионов страны всеми видами транспорта.
«Возобновляется автобусное сообщение с субъектами РФ в обычном режиме», — отметили в оперштабе.
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