Кузбасс полностью возобновляет автобусное сообщение с регионами

Обязательная 14-дневная изоляция отменена.

С 17 августа отменяется часть ограничений, введённых из-за ситуации с коронавирусом.

Так, в региональном оперштабе сообщили о возобновлении автобусного сообщения с другими регионами. Кроме того, была отменена обязательная 14-дневная изоляция для прибывающих в Кузбасс из любых регионов страны всеми видами транспорта.

«Возобновляется автобусное сообщение с субъектами РФ в обычном режиме», — отметили в оперштабе.