В Новокузнецке 11-летняя девочка ушла жить в «заброшку»

Ребенок обиделся на родителей.

В Новокузнецке полицейские разыскали 11-летнюю местную жительницу, которая ушла из дома после ссоры с родителями.

Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД, в полицию обратилась мама девочки. Женщина сообщила, что её дочь ушла на прогулку и не вернулась домой. Родители пытались самостоятельно отыскать ребенка, но безрезультатно.

«Сотрудники полиции незамедлительно организовали поисковые мероприятия. В результате юная горожанка была обнаружена вблизи одного из заброшенных зданий города. Оказалось, она ушла из дома, поссорившись с мамой, которая ограничила ей доступ к интернету», — сообщила пресс-служба ГУ МВД.

Беглянку привезли домой, после чего с ней и её родителями провели профилактическую беседу.