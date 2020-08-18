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В Новокузнецке 11-летняя девочка ушла жить в «заброшку»

18 августа 2020 в 10:30

Ребенок обиделся на родителей.

В Новокузнецке полицейские разыскали 11-летнюю местную жительницу, которая ушла из дома после ссоры с родителями.

Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД, в полицию обратилась мама девочки. Женщина сообщила, что её дочь ушла на прогулку и не вернулась домой. Родители пытались самостоятельно отыскать ребенка, но безрезультатно.

«Сотрудники полиции незамедлительно организовали поисковые мероприятия. В результате юная горожанка была обнаружена вблизи одного из заброшенных зданий города. Оказалось, она ушла из дома, поссорившись с мамой, которая ограничила ей доступ к интернету», — сообщила пресс-служба ГУ МВД.

Беглянку привезли домой, после чего с ней и её родителями провели профилактическую беседу.


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