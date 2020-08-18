Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 18 августа

Умерли два человека.

По данным на утро 18 августа в Кемеровской области выявили 91 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 32, Киселёвск — 14, Прокопьевск — 12, Кемерово — 10, Анжеро-Судженск — 5, Междуреченск — 4, Беловский район — 3, Таштагольский район — 3, Белово — 2, по одному заболевшему — Ленинск-Кузнецкий, Тайга, Прокопьевский район, Промышленновский, Юргинский и Кемеровский муниципальные округа», — сообщили в оперштабе о географии распространения.

55 пациентов выздоровели были выписаны.

При этом скончались ещё два пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». По данным оперштаба региона, это мужчины 59 и 72 лет.

«У мужчины 1961 года рождения из Новокузнецка на фоне сахарного диабета развилась двусторонняя субтотальная пневмония, у мужчины 1948 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония», — говорится в официальном сообщении.

За весь период наблюдения в регионе выявили 5306 случаев коронавируса: из них человек 1 713 остаются в больницах, 3 554 выздоровели, 39 скончались.