В Тайге столетний водопровод заменили новым

О запуске рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В Тайге запустили в эксплуатацию новый магистральный водовод, который дополнил современную насосно-фильтровальную станцию. По словам губернатор Кузбасса Сергея Цивилёва, новый водовод заменил старый, отдельные участки которого были проложены ещё в 1913 году.

«Новый водовод позволит значительно повысить качество воды в Тайге. Этой проблеме уже много лет, за последние полтора года мы построили в Тайге самый современный комплекс глубокой очистки воды: установили систему ультрафильтрации, оборудование для дополнительной очистки воды во время пиковых нагрузок, новые насосы и емкости, резервуар для чистой воды на 1 000 кубометров. Но чистая вода не доходила до людей из-за старых труб. Кроме того, на старом водоводе случались аварии. Поэтому поставил задачу заменить трубы до начала отопительного сезона», — отметил глава региона.

За два месяца было уложено 10,2 км труб. Новый трубопровод диаметром 315 мм выполнен в две нитки. Его прокладка проходила бестраншейным способом, что дало возможность не нарушать ландшафт, избежать негативного воздействия на природу и сократить расходы на благоустройство.

На работы направили 157 млн рублей из областного бюджета.

Фото: ako.ru