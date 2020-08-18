В Кузбассе на шахте снова тяжело травмирован горняк

Его состояние оценивается как тяжёлое.

ЧП произошло вечером 17 августа на шахте в Таштагольском районе. Один из рабочих получил травму рабочий.

«19:45 шахта в посёлке Каз, мужчина 1990 года рождения получил производственную травму (порвался шланг под давлением)», - сообщили в районной администрации.

Пострадавшего госпитализировали в специализированную больницу. Медики оценивают его состояние как тяжёлое.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.