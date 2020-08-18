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В Кузбасс поступили семь новых автобусов на метане

18 августа 2020 в 16:18

Они будут осуществлять междугороднее сообщение.

В Кузбасс по региональной госпрограмме «Оптимизация развития транспорта и связи» прибыли автобусы российского производства. По три автобуса будут работать в автотранспортных предприятиях Кемерова и Новокузнецка, ещё один — в Юрге.

В каждом автобусе 45 мест для пассажиров. В них есть системы контроля за режимом труда и отдыха водителей, вызова экстренных служб, спутниковой навигацией, а также автоматической системой пожаротушения.

Как сообщил Сергей Цивилёв, стоимость одного транспортного средства составляет более 8,8 миллиона рублей.

«С прошлого года в семь раз увеличили финансирование госпрограммы развития транспорта — до 7 миллиардов рублей. На эти средства с 2019 по 2024 годы регион купит более 700 автобусов. Направляем новый транспорт не только в крупные города, но и в небольшие населённые пункты», — сообщил Сергей Цивилёв.

Всего в этом году автотранспортные предприятия региона получат 381 новый автобус, 118 из них уже поступили, ещё 263 ожидаются до конца года.

 

Фото: АПК


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