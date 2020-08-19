Мэр Новокузнецка рассказал, как будет организован учебный процесс в школах

С 1 сентября образовательные учреждения заработают в очном режиме.

Школы в Новокузнецке с 1 сентября заработают в очном формате. Об этом сообщил глава Новокузнецка.

Мэр отменил, что пандемия внесла коррективы в организацию образовательного процесса. В частности, сейчас каждая школа прорабатывает графики уроков, перемен, проветриваний помещений, перемещений учителей, посещений школьниками лабораторий и классов физкультуры. Большую часть времени дети будут учиться в одном кабинете. Также изменятся и графики перемен и питания детей, чтобы школьники как можно меньше пересекались внутри классов и между классами.

В День знаний линейки пройдут по традиции на свежем воздухе, но — по особому графику, для разных классов.

«Педагоги обязаны будут находиться в масках, дети смогут использовать средства индивидуальной защиты по желанию. Школы в настоящее время готовятся к очному приему детей. Закупаются рециркуляторы для обеззараживания помещений, тепловизоры, дезинфицирующие средства», — рассказал о первом учебном дне Сергей Кузнецов в Instagram.