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Кузбасс тоннами отправляет в Китай рога

19 августа 2020 в 14:41

КНР использует их для изготовления сувениров.

В августе из Кузбасса в Китай отправились авиатранспортом 15 тонн оленьих и лосиных рогов. Как сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, в КНР их используют для изготовления сувениров, поделок, украшений и предметов интерьера.

«Рога закупает на Алтае и Ямале, а затем сушит и отправляет в Китай фирма, расположенная в Прокопьевске. Хотя в сертификате и написано про бивни мамонта, из Кузбасса бивни мамонта никуда не перевозят, этим занимается, в основном, Якутия. Из Кемеровской области отправляются сухие рога северного оленя и лося. Всего из Кузбасса с момента открытия этой фирмы была вывезена 61 тонна рогов», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что для вывоза сухих рогов необходим был выдан сертификат, который соответствует требованиям Главного управления по надзору за качеством, инспекции и карантину КНР (AQSIQ) — сертификат на экспортируемые в КНР рога животных и бивни мамонтов, предназначенные для производства ремесленных и сувенирных изделий.


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