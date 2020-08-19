Новокузнечанин заплатил 100 тысяч за свидание, но так и не сходил на него

18-летний молодой человек «повелся» на классическую мошенническую схему.

В южной столице Кузбасса к правоохранителям обратился 18-летний местный житель. Молодой человек рассказал, что у него обманным путём похитили 106 тысяч рублей.

Выяснилось, что незадолго до инцидента юноша связался с посетительницей одного из сайтов знакомств. Последняя пригласила его на свидание, однако прямо перед встречей попросила перевести 7,5 тысяч рублей якобы для оплаты страховки на квартиру.

«После совершения перевода, неизвестная заявила, что новокузнечанин плохо расслышал и ей необходимы 27 500 рублей. Потерпевший перевел и эту сумму, но аферистка попросила занять ей еще 50 000 рублей. В общей сложности мужчина перевел незнакомке 106 000 рублей, которые она обещала вернуть при личной встрече. Однако после этого женщина перестала выходить на связь, а ее телефон оказался недоступным», - рассказали в областном ГУ МВД.

Осознав, что стал жертвой злоумышленницы, потерпевший сообщил о произошедшем в полицию.

В настоящее время злоумышленницу разыскивают, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по данной статье составляет 5 лет лишения свободы.